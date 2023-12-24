Откуда деньги? Выяснилось, кто спонсировал "голую" вечеринку Ивлеевой

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS 2 дня назад 893K прочитали Журналист Андрей Медведев категорично высказался о нашумевшей "голой" вечеринке Ивлеевой, в которой поучаствовали многие знаменитые артисты из России.
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