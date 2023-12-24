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Откуда деньги? Выяснилось, кто спонсировал "голую" вечеринку Ивлеевой

Откуда деньги? Выяснилось, кто спонсировал "голую" вечеринку Ивлеевой

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS 2 дня назад 893K прочитали Журналист Андрей Медведев категорично высказался о нашумевшей "голой" вечеринке Ивлеевой, в которой поучаствовали многие знаменитые артисты из России.

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Комментарии
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николай владимирович владимирович
ЗАБЫТЬ....
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12 час.
СГ
Сергей Г
Именно полный бойкот! Всем поимённо! Не будут ходить на их выступления, не на что им будет подобные шабаши!!!
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10 час.
ИП
Игорь Петров
Даже не знаю кто всё это гов.. о.
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3 час.

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