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Что рассказывали немецкие военнопленные, когда возвращались из Советского Союза.

Что рассказывали немецкие военнопленные, когда возвращались из Советского Союза.

В этой статье собраны три истории немецких военнослужащих, которые вернулись из советского плена на родину.

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Александр Евдокимов
однажды, когда он лежал и стрелял из пулемета, в него попала граната, ага, ничего не делал, никого не трогал, так - ворон гонял, вот изверги, в плен за такое! Собчачке он не попался, напоила б баварским!
Евгений КовальЧуковский
"Пушинка мира дороже железного груза побед" - арабская мудрость. - Мао Цзэдун: „Лучше сто лет международных переговоров, чем один день войны“. - Громыко А.А., МИД СССР: Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны!
владимир Сырников
В отличии от бандеровцев, пленные немцы много строили, дома, дороги и т. д. , и пр этом строили очень качественно. Очевидно это такой у них интелле́кт, за что бы они не брались делать, делают всегда качественно, что не всегда присуще Россиянам. Вот такое, я заметил за немцами.

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