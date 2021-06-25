Что рассказывали немецкие военнопленные, когда возвращались из Советского Союза.

Энциклопедия ТехникиПолитикаЧто рассказывали немецкие военнопленные, когда возвращались из Советского Союза.В этой статье собраны три истории немецких военнослужащих, которые вернулись из советского плена на родину.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЕАлександр Евдокимоводнажды, когда он лежал и стрелял из пулемета, в него попала граната, ага, ничего не делал, никого не трогал, так - ворон гонял, вот изверги, в плен за такое! Собчачке он не попался, напоила б баварским!Евгений КовальЧуковский"Пушинка мира дороже железного груза побед" - арабская мудрость. - Мао Цзэдун: „Лучше сто лет международных переговоров, чем один день войны“. - Громыко А.А., МИД СССР: Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны!владимир СырниковВ отличии от бандеровцев, пленные немцы много строили, дома, дороги и т. д. , и пр этом строили очень качественно. Очевидно это такой у них интелле́кт, за что бы они не брались делать, делают всегда качественно, что не всегда присуще Россиянам. Вот такое, я заметил за немцами.Комментировать
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