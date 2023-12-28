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Неизвестные осквернили могилы советских воинов в Венгрии

Неизвестные осквернили могилы советских воинов в Венгрии

Вандалы осквернили могилы советских воинов в Венгрии, сообщает ТАСС.Как рассказали в российском посольстве в Будапеште, акт вандализма по отношению к советскому воинскому захоронению произошел в городе Мезёчат, который находится на северо-востоке страны в области Боршод-Абауй-Земплен.

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