Неизвестные осквернили могилы советских воинов в Венгрии

Вандалы осквернили могилы советских воинов в Венгрии, сообщает ТАСС.Как рассказали в российском посольстве в Будапеште, акт вандализма по отношению к советскому воинскому захоронению произошел в городе Мезёчат, который находится на северо-востоке страны в области Боршод-Абауй-Земплен.