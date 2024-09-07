Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн РФ и «Катюшу»

Российские срочники, попавшие в плен ВСУ в Курской области, сражались до последнего патрона, а, оказавшись в колонии в Сумской области, каждое утро пели гимн России и «Катюшу», чтобы перекричать гимн Украины.
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