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Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн РФ и «Катюшу»

Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн РФ и «Катюшу»

Российские срочники, попавшие в плен ВСУ в Курской области, сражались до последнего патрона, а, оказавшись в колонии в Сумской области, каждое утро пели гимн России и «Катюшу», чтобы перекричать гимн Украины.

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