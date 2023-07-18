На днях компания «Новые технологии» Игоря Шилова и Андрея Яновского, которой и принадлежит ЕМС, купила российский бизнес шведской компании Essity, производителя средств личной гигиены под известными брендами Zewa, Libero, Libress и Tena

Владельцы Европейского Медицинского Центра продолжают диверсифицировать свой бизнес. На днях компания «Новые технологии» Игоря Шилова и Андрея Яновского, владеющих EMC, купила российский бизнес шведской компании Essity, производителя средств личной гигиены под известными брендами Zewa, Libero, Libress и Tena.
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