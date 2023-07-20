В Симферопольском районе два человека погибли в ДТП

16 июля в 20:15 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. «На трассе «Симферополь-Евпатория» в районе села Скворцово водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Nissan», - говорится в сообщении ведомства.