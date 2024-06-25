В «Домклик» оценили цены на аренду жилья в районах Санкт-Петербурга

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга дешевле всего снять квартиру Самые низкие ставки найма в Петродворцовом, самые высокие — в Петроградском районе города Минимальные цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге в июне 2024 года отмечены в Петродворцовом районе: в среднем это 18,7 тыс.