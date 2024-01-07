Рэпера Sir-J больше недели ищут после пожара в доме в Подмосковье

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ЛИЗА АЛЕРТ Рэпер Сергей Булавинцев, известный как Sir-J, пропал после пожара в его загородном доме в подмосковном Расторгуево в Видном, сообщил поисковой отряд "Лиза Алерт" на странице "ВКонтакте".