Мошенники начали обманывать людей через маркетплейсы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники заманивают пользователей маркетплейсов на поддельные сайты и пытаются похитить аккаунты в мессенджерах, обещая жертвам сертификаты на 10 тысяч рублей, рассказали "Известия".
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