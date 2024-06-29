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Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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