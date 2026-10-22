СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Спасатели возвели дамбу, которая позволила отвести от Воронцовского дворца в Алупке (входит в городской округ Ялта) поток воды, образовавшийся после выхода из берегов реки Хара-Баир.
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