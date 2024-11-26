Шольц отверг обвинения в том, что позвонил Путину ради рейтинга

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого в понедельник руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбрало кандидатом в канцлеры на предстоящих досрочных выборах, заявил, что намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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