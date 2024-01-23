«Айлендерс» вывели Варламова из списка травмированных

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Вратарь получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо» 3 января. В нынешнем сезоне Семен Варламов провел 14 матчей в НХЛ, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,78.