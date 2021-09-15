В Администрации Ленинского района проведен семинар о ведении делопроизводства и обеспечении сохранности архивных документов

В Администрации Ленинского района Республики Крым заместителем председателя Госкомархива Татьяной Шаровой и сотрудниками отдела организации делопроизводства, формирования архивных фондов, сохранности и государственного учета архивных документов проведен семинар о ведении делопроизводства и обеспечении сохранности архивных документов для представителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Ленинский район.