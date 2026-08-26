В Германии осудили двух мужчин за нарушение антироссийских санкций

В Германии суд вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в нарушении антироссийских санкций. Дело касается поставок товаров и услуг, запрещённых в рамках санкционного режима, введённого в связи с ситуацией вокруг России.
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