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FiNE NEWS

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В Германии осудили двух мужчин за нарушение антироссийских санкций

В Германии осудили двух мужчин за нарушение антироссийских санкций

В Германии суд вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в нарушении антироссийских санкций. Дело касается поставок товаров и услуг, запрещённых в рамках санкционного режима, введённого в связи с ситуацией вокруг России.

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