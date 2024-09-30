ФАС усилила контроль за рекламой «раздолжнителей»

ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за распространением и содержанием за рекламой «раздолжнителей», сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Карина Таукенова.
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