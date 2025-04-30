Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущего

Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущегоGoogle представил технологию питания 400 В постоянного тока (DC) и систему жидкостного охлаждения пятого поколения Project Deschutes для стоек нового поколения, которы призваны поддержать стремительное развитие ИИ.