НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущего

Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущего

Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущегоGoogle представил технологию питания 400 В постоянного тока (DC) и систему жидкостного охлаждения пятого поколения Project Deschutes для стоек нового поколения, которы призваны поддержать стремительное развитие ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх