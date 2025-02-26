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Трамп: Миротворцы должны быть размещены на Украине, но в приемлемой для всех форме

Трамп: Миротворцы должны быть размещены на Украине, но в приемлемой для всех форме

Американский лидер добавил, что не против приезда Зеленского в Вашингтон 28 февраляНа Украине необходимо разместить миротворческие силы, но находиться они должны там в приемлемой для всех сторон конфликта форме, заявил президент США Дональд Трамп.

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