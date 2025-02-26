Трамп: Миротворцы должны быть размещены на Украине, но в приемлемой для всех форме

Американский лидер добавил, что не против приезда Зеленского в Вашингтон 28 февраляНа Украине необходимо разместить миротворческие силы, но находиться они должны там в приемлемой для всех сторон конфликта форме, заявил президент США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии