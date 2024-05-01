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«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1). Разница шайб в серии – 28:15

«Эвеланш» обыграли «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).  Общая разница шайб за 5 игр – 28:15 в пользу клуба из Денвера.

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