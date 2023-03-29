Величкин о «Металлурге»: «Нельзя ставить во главе любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке»

Геннадий Величкин считает, что «Металлург» не должен брать управленцев без опыта в хоккее. – Сейчас нельзя поставить во главе «Магнитки» любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке.
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