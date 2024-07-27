Юрист Соловьев: использование маткапитала может создать проблемы с ипотекой

Многие россияне прибегают к использованию материнского капитала для покупки жилья в кредит, но не все осведомлены о возможных сложностях, об этом проинформировал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
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