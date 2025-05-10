Нефритовый стержень и его рельефность

Не, ну что за народ! Нет бы посочувствовать, а они только гы-гы-гы да гы-гы-гы. А дело вот в чём. Вот вы, например, знали, что в нашей стране снимают фильмы для взрослых? Я что-то вообще даже представить себе такого не могла.