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Интертат

2 подписчика
Бер егет сеңлесенең туена, «кунак» итеп, смокинг кигән лама алып килгән

Бер егет сеңлесенең туена, «кунак» итеп, смокинг кигән лама алып килгән😍 Болай итеп шаярту идеясен әле ул 5 ел элек үк уйлаган була… Тулырак: https://intertat.

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