Jeland J6 4x4: почему этот кроссовер меняет правила игры против Haval Jolion

Российский автомобильный рынок за последние пару лет пережил настоящую перезагрузку. Поток новых имён, брендов и моделей настолько плотный, что даже опытные автомобилисты порой теряются в этом многообразии.
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