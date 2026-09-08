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proavto21

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Jeland J6 4x4: почему этот кроссовер меняет правила игры против Haval Jolion

Jeland J6 4x4: почему этот кроссовер меняет правила игры против Haval Jolion

Российский автомобильный рынок за последние пару лет пережил настоящую перезагрузку. Поток новых имён, брендов и моделей настолько плотный, что даже опытные автомобилисты порой теряются в этом многообразии.

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