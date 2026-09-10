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Царьград

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В Перми 20 сентября пройдет фестиваль северной ходьбы в Черняевском лесу

В Перми 20 сентября пройдет фестиваль северной ходьбы в Черняевском лесу

В городском комитете по физической культуре и спорту сообщили, что 20 сентября, в воскресенье, площадкой фестиваля северной ходьбы «Пермская прогулка» станет Черняевский лес.

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