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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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Политехнический колледж имени Овчинникова приглашает на день открытых дверей

17 сентября Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 16:00 по адресу: Бибиревская улица, дом 6, корпус 1 (станция метро «Бибирево»).

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