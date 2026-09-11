Политехнический колледж имени Овчинникова приглашает на день открытых дверей

17 сентября Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 16:00 по адресу: Бибиревская улица, дом 6, корпус 1 (станция метро «Бибирево»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Во дворе на Карго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым