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26 пешеходов погибли в результате наездов с начала года в Алтайском крае

26 пешеходов погибли в результате наездов с начала года в Алтайском крае

Основная причина таких происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями В Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли и 340 – пострадали, сообщили в МВД региона.

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