26 пешеходов погибли в результате наездов с начала года в Алтайском крае

Основная причина таких происшествий – нарушение ПДД как пешеходами, так и водителями В Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли и 340 – пострадали, сообщили в МВД региона.