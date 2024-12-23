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Теракт на железнодорожных путях под Рязанью: Расследование завершено, Сидики частично признал вину

Теракт на железнодорожных путях под Рязанью: Расследование завершено, Сидики частично признал вину

Стало известно о завершении расследования уголовного дела о теракте под Рязанью.Обвиняемый в терактах на железной дороге под Рязанью и в атаке на военный аэродром Дягилево Руслан Сидики частично признал вину, сообщают следователи.

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