"Детей не трогайте": Путин сделал жёсткое предупреждение извращенцам

Русский лидер призвал людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией оставить в покое детей.Накануне президент России Владимир Путин в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что наша страна "достаточно толерантно" относится к сексуальным меньшинствам.
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