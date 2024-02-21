Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Судить этого поджонка и наркомана Зелю в Донецке или Луганске, Нюрнберг его спрячет....Побег начался? В ...
  • Иван Вакула
    Зе никуда не сбежать, он фанат победы укров, так что его надо захватить и судить Нюрнберг, вместе с ШольцемПобег начался? В ...
  • Владимир
    Что то в статье ни чего не сказано про миграцию....  Всех чурок гнать из страны, забирать всех русских из бывших респ...Сенсация от Путин...

"Детей не трогайте": Путин сделал жёсткое предупреждение извращенцам

"Детей не трогайте": Путин сделал жёсткое предупреждение извращенцам

Русский лидер призвал людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией оставить в покое детей.Накануне президент России Владимир Путин в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что наша страна "достаточно толерантно" относится к сексуальным меньшинствам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх