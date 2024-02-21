"Детей не трогайте": Путин сделал жёсткое предупреждение извращенцам

Русский лидер призвал людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией оставить в покое детей.Накануне президент России Владимир Путин в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что наша страна "достаточно толерантно" относится к сексуальным меньшинствам.