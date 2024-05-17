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  • svet alex
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Макгрегор заявил, что Россия предупредила США из-за вмешательства на Украину ТАСС

Макгрегор заявил, что Россия предупредила США из-за вмешательства на Украину ТАСС

  Россия предупредила США, что в случае вмешательства на Украину она готова к действиям. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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