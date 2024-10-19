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Лукашенко заявил, что провёл переговоры с представителями западных стран

Лукашенко заявил, что провёл переговоры с представителями западных стран

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что 18 октября провёл «тяжёлые, но интересные» переговоры с представителями западных стран.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Интересноооооо...а какие-такие западные страны смогли с ним говорить, коль он считается ВСЕМ Западом не легитимным президентом и не признаваемым ?!  Особо удивляет, что переговоры ( прямо-таки настоящие переговоры, или их попытка?!) были &quot; интересными &quot;, - для кого : Белоруссии ?! Или России?! Или за счет России?!  За Батькой нужен глаз да глаз....
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