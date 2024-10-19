Лукашенко заявил, что провёл переговоры с представителями западных стран

Анфиса Иванова

Интересноооооо...а какие-такие западные страны смогли с ним говорить, коль он считается ВСЕМ Западом не легитимным президентом и не признаваемым ?! Особо удивляет, что переговоры ( прямо-таки настоящие переговоры, или их попытка?!) были " интересными ", - для кого : Белоруссии ?! Или России?! Или за счет России?! За Батькой нужен глаз да глаз....