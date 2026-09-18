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112: в Москве дочь чиновника пыталась сбежать после смертельного ДТП

112: в Москве дочь чиновника пыталась сбежать после смертельного ДТП

 © Telegram-канал «Mash» Мотоциклист погиб при столкновении c Bentley Bentayga в центре Москвы. По информации источников, за рулем люксового кроссовера находилась дочь чиновника Минэнерго России.

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