Были выявлены новые гены, которые связаны со старением мышечной ткани

Ученые из Университета Ноттингем Трент совместно с коллегами (Nottingham Trent University) из Каролинского института (Karolinska Institute) Швеции, Каролинской университетской больницы и Университета Англии Раскин (Anglia Ruskin University) провели исследование, направленное на выявление генов, связанных со старением мышц.
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