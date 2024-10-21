Были выявлены новые гены, которые связаны со старением мышечной ткани

Ученые из Университета Ноттингем Трент совместно с коллегами (Nottingham Trent University) из Каролинского института (Karolinska Institute) Швеции, Каролинской университетской больницы и Университета Англии Раскин (Anglia Ruskin University) провели исследование, направленное на выявление генов, связанных со старением мышц.