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Военное обозрение

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В ходе ударов к северу от Сум поражены ремонтно-эвакуационные группы, вывозившие подбитую технику ВСУ из Курской области

В ходе ударов к северу от Сум поражены ремонтно-эвакуационные группы, вывозившие подбитую технику ВСУ из Курской области

Удары в ночное время суток были нанесены и по объектам в Киеве.

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