Евпатория после Нового года

Александр Юрьев призвал и местных жителей, и туристов ценить и уважать труд коммунальщиков. «В праздничные дни у коммунальных служб в разы увеличивается объём работы, особенно на наших любимых общественных территориях», - рассказал глава администрации курортного года.
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