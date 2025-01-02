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Евпатория после Нового года

Евпатория после Нового года

Александр Юрьев призвал и местных жителей, и туристов ценить и уважать труд коммунальщиков. «В праздничные дни у коммунальных служб в разы увеличивается объём работы, особенно на наших любимых общественных территориях», - рассказал глава администрации курортного года.

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