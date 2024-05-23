Элиссан Шандалович представил нового 23-летнего депутата Заксобрания Карелии

Сегодня, 23 мая, на заседании парламента республики председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович представил коллегам нового депутата, который получил вакантный мандат, после того как Владимир Кванин сложил полномочия.
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