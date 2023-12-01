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CDPR показала историю Найт-Сити, эпилог для Baldur’s Gate 3, дата выхода VR-версии RE 4…

CDPR показала историю Найт-Сити, эпилог для Baldur’s Gate 3, дата выхода VR-версии RE 4…

Для Cyberpunk 2077 выпустят патч с геймплейными элементами, CD Projekt RED рассказала про появление Найт-Сити, Creative Assembly снова будет делать одиночные игры, бесплатный VR апдейт для ремейка Resident Evil 4, датамайнеры нашли намёки на новый VR-шлем от Valve, патч с хардкорным режимом и эпилогом для Baldur’s Gate III, ремастер Sam & Max: The Devil’s Playhouse перенесли, GTA: The Trilogy выпустят на мобильные ус .

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