Генерал Бужинский оценил вероятность штурма и зачистки Харькова

Некоторые эксперты полагают, что харьковская операция стала началом летнего наступления российской армии, но это не так, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
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