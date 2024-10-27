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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Под постоянным контролем губернатора». Какой толк от проекта «Терруар Севастополь»?

«Под постоянным контролем губернатора». Какой толк от проекта «Терруар Севастополь»?

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко приняла участие в совещании с участниками проекта «Терруар Севастополь», на котором были озвучены главные итоги его реализации за 2024 год: привлечение более 6 млрд рублей инвестиций, создание 516 рабочих мест и строительство новых виноделен.

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