«Под постоянным контролем губернатора». Какой толк от проекта «Терруар Севастополь»?

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко приняла участие в совещании с участниками проекта «Терруар Севастополь», на котором были озвучены главные итоги его реализации за 2024 год: привлечение более 6 млрд рублей инвестиций, создание 516 рабочих мест и строительство новых виноделен.