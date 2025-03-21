Первая половина 2025 год будет тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды. Между тем, новоаннинцы уже открыли сезон "тихой охоты": "Сморчковая шапочка.
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Первая половина 2025 год будет тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды. Между тем, новоаннинцы уже открыли сезон "тихой охоты": "Сморчковая шапочка.