Апасның Кече Болгаер авылында мини-трактор белән Сабан туена бүләк җыйдылар

Апасның Кече Болгаер авылында Сабан туена бүләк җыю йоласы башкарылды. Бу хакта «Апастово-информ» сайтында Ләйлә Шиһабиев «Фирдүс Хәертдинов үзе ясаган мини-тракторы белән чыкты, аны матур итеп бизәдек, Хәсәнов Шәрипҗан абый үзенең дәртле көйләрен уйнап авыл өстен гармун тавышына күмде.
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