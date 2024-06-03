Как известные компании воруют работы неизвестных художников

В интернете стало как никогда легко присваивать чужие работы и выдавать их за свои. В случае с художественными работами это делают не только отдельные люди, но и крупные известные компании — такие как New Look, Forever21 и даже Disney.
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