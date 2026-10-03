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Тренер Намибии о 0:6: «Не ожидал такого счета, нас наказали за панику. Россия хорошо контролировала мяч, удачно изолировала наши фланги, это очень сильная команда»

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин высказался о поражении от России со счетом 0:6 в BetBoom товарищеском матче.

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