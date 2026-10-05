Расчленённые тела семьи везли в лес на арендованной "Газели", но карты спутал "гаишник". Тройное убийство в Нижегородской области

В Нижегородской области раскрыто жестокое тройное убийство с расчленением. Погибла целая семья.Сегодня, 5 октября, на выезде из Нижнего Новгорода сотрудники ДПС решили проверить грузовую "Газель": внутри оказались чемоданы и сумки, набитые человеческой плотью.
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