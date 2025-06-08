МИД Ирана оценил новые санкции США

Введение санкций Вашингтона против граждан Ирана и некоторых его экономических партнеров, подчеркивает враждебность США, считает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, 8 июня его слова сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
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