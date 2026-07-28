DOJ Sues Colorado For Offering In-State Tuition Aid To Illegal Immigrants Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Justice (DOJ) sued Colorado on Thursday over state regulations that provide in-state tuition and financial aid to illegal immigrants.
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