Иранцы добьют США "ормузской дубинкой". У Вашингтона осталось лишь два пути

Иран завладел инициативой и перешел к диктовке условий прекращения войны, пишет Resalat. У США остается лишь два пути: либо принять условия Оси сопротивления и вывести войска из Ливана, либо столкнуться с углублением экономического кризиса из-за срыва энергопоставок и полной парализованностью оборонительных систем в регионе.