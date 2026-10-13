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Китай утвердил дорожную карту развития новых качественных производительных сил

Китай утвердил дорожную карту развития новых качественных производительных сил

Китай заложил верхнеуровневую дорожную карту, посвященную ускоренному развитию новых качественных производительных сил.

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