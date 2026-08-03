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Отчим не верил в её успех, а мужья поднимали руку: драмы и слухи в жизни звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Отчим не верил в её успех, а мужья поднимали руку: драмы и слухи в жизни звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Зрители привыкли видеть её улыбчивой, простой и домашней — именно такой Валюха Будько из «Сватов» полюбилась миллионам.

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