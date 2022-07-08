Тополиный пух, жара… ринит. Что делать, если все лето чихаешь

Вроде на улице жарко, а у вас насморк. Сопли льются потоком, в носу зуд, да еще и чихаете без конца! Как можно было умудриться подхватить простуду? А может это никакая не простуда, а аллергический ринит? «Аллергический ринит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, вызванное воздействием сенсибилизирующего (причинно-значимого) аллергена и проявляющееся такими симптомами, как заложенность носа, чихание, зуд и обильные прозрачные выделения из носа», — рассказывает aif.